Разработчики вакцины от коронавируса CureVac заявили о планах допуска в ЕС

Вакцина CureVac от коронавируса может быть допущена в ЕС европейским регулятором ЕМА уже в мае, сообщил официальный представитель фирмы Торстен Шюллер в интервью Augsburger Allgemeinen Zeitung.

«Мы уже значительно продвинулись вперед в третьей клинической испытательной фазе и ожидаем данных для окончательного пакета для сертификации», – приводит РИА «Новости» слова Шюлера. Он добавил, что в фирме рассчитывают на допуск в ЕС «в мае или июне».

Ранее в CureVac заявляли, что рассчитывают на сертификацию в ЕМА до конца июня.

CureVac – биофармацевтическая компания со штаб-квартирой в Тюбингене, Германия, которая разрабатывает методы лечения на основе матричной РНК (мРНК).

Компания сосредоточена на разработке вакцин против инфекционных заболеваний и лекарств от рака и редких заболеваний. Фирма интенсивно работает сейчас над созданием вакцины от вируса SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 впервые выявлен в декабре 2019 года, вызывает опасное инфекционное заболевание COVID-19.

Ранее стало известно о том, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и правительство Германии ведут переговоры о предварительном соглашении о поставках вакцины от коронавируса «Спутник V» в ФРГ.

Немецкий политолог Александр Рар объяснил в комментарии газете ВЗГЛЯД «вакцинный сепаратизм» в ЕС.