 

Судмедэксперт назвал наркотики одной из причин смерти Флойда

10.04.2021, 12:16, Новости дня
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Главный судмедэксперт округа Хеннепин в США Эндрю Бейкер заявил, что Джордж Флойд умер в результате применения полицией силы при задержании, однако болезнь сердца и наркотики также способствовали смерти, сообщило издание The New York Times.

По его данным, судмедэксперт, который проводил вскрытие тела Флойда, отметил, что суженные артерии, гипертония и употребление наркотических веществ сделали Флойда более уязвимым перед приемами полиции. Вместе с тем Бейкер подчеркнул, что эти факторы не стали непосредственной причиной смерти афроамериканца.

«По моему мнению, действия правоохранителей по усмирению и ограничению подвижности, а также сдавливание шеи оказались просто больше, чем Флойд мог вынести в силу этих проблем с сердцем», – приводит РИА «Новости» слова Бейкера.

Отмечается, что ранее пульмонолог Мартин Тобин заявил, давая показания, что даже здоровый человек умер бы, если бы к нему применили те же приемы, которые полиция применила к Флойду. В то же время адвокат экс-полицейского Дерека Шовина заявляет, что причиной смерти Флойда могли стать болезнь сердца или использование фентанила и метамфетамина.

Ранее в Миннеаполисе начался суд над экс-полицейским Дереком Шовином по делу об убийстве Флойда. 

Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Между тем протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимало активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после смерти Флойда.



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