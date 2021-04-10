 

Мнение: Самбо и тюрьма

10.04.2021, 12:12, Разное
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Василий Ощепков.

Павел Пряников очень интересно рассказывает (как раз к вопросу насчет “колония – это санаторий”):

“…судьба изобретателя самбо Василия Ощепкова. Лавры самбиста в СССР достались его ученику Харлампиеву, потому Ощепков и остался в тени, по прозаической причине – он был репрессирован в 1937 году.
Ощепков родился в семье сахалинских каторжан, как сейчас сказали бы «на зоне». В 1904 году остался сиротой – ему было 12 лет. Ощепкову повезло – в 1905 году юг Сахалина переходит к японцам, и его там находит член гуманитарной миссии из Японской православной миссии. Мальчика отвозят учиться в Токио в православную семинарию. В Японии Ощепков кроме учёбы на священника начинает ходить в местную секцию дзюдо. В 21 год он получает высший дан по этой борьбе – третьим среди европейцев и первым среди русских.

Далее 21-летнего парня переманили в русскую контрразведку: он знал японский и английский в совершенстве, отлично – реалии японской жизни. Он поселяется во Владивостоке. Кроме работы контрразведчиком Ощепков открывает первую в России секцию дзюдо. Далее – Революция, он – офицер в колчаковской армии. После победы красных его прощают и, используя его прошлое, вербуют в разаведупр. До 1926 года Ощепков – японский гражданин по второму гражданству – формирует в Японии сеть советской нелегальной разведки.
Из-за опасности провала в 1926-м его возвращают в СССР, он – инструктор в Сибирском военном округе. В Новосибирске Ощепков и начинает синтез различных видов борьбы в будущее самбо. Затем его переводят в Москву в Институт физкультуры заниматься тем же самым. Параллельно он – инструктор кадров для разведки в Японии. Великий советский разведчик Зорге обязан Ощепкову, что он смог так легко вжиться в японскую жизнь (а также его радист немец Клаузен и его жена Анна). Ощепков не только создаёт борьбу самбо, но и основывает школу инструкторов, среди которых лучшим, безусловно, был Харлампиев (потомственный боец – его дед был одним из лучших кулачных бойцов России, а отец, уехавший от царизма во Францию, чемпионом Европы по боксу).

Ощепкова арестовывают в октябре 1937 года. Главное обвинение – служба у Колчака. Все остальные регалии в оправдание не сыграли никакой роли. Через неделю после начала допросов он умирает от тяжких побоев в Бутырской тюрьме”.

Думаю, сталинским садистам было особенно приятно избивать знаменитого борца и изобретателя нового вида борьбы. Убивая его, они чувствовали себя сверхчеловеками. В этом – всё: презрение и к самой идее образования, и к физическому совершенству, и к регалиям, и к славе, и к заслугам… самая суть идеи коммунистического равенства. “Как ты ни выпендривайся, как ни “совершенствуйся” – мы все равно придем, свяжем и забьем тебя в мясо”. Многим и сейчас нравится.

Источник: Размышления вольного социолога



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