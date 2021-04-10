Мнение: Скамейка запасных

Президент России Владимир Путин назначил Сергея Меняйло временно исполняющим обязанности главы Северной Осетии. Также он подписал заявление об отставке по собственному желанию нынешнего главы региона Вячеслава Битарова. С Меняйло глава государства пообщался по видеосвязи.

Кстати, о видеосвязи. С момента эпохального события — вакцинации Путина — прошло уже больше двух недель. Что-то не слышно о второй прививке нашего вождя. Хотя пора бы. Возможно, конечно, он привился чем-то одностадийным, но в любом случае выползать из своего подвала наш храбрый герой не спешит. А потому никаких личных встреч, если они экстренные и не позволяют допущенному к телу пройти двухнедельный карантин.

Меняйло уже известен своим не слишком успешным губернаторством в Севастополе. Он заменил подозрительного Чалого по понятной причине — Чалый участвовал в революционных событиях (и даже неважно, на чьей стороне), а значит — неблагонадежен. Потому и Меняйло, проверенный крепкий кадр. Правда, его в итоге фактически пришлось эвакуировать, чтобы благодарные севастопольцы не выразили ему свою благодарность иначе, чем крепким словом. Но запасных игроков у Путина нет. Все в деле. А потому приходится тасовать замызганную колоду, перемещая одних и тех же.

Мало того — в ходе подковерных драк число чиновников высшего эшелона лишь сокращается периодическими посадками. Наверное, поэтому их сажают нечасто, хотя можно любого и в любой момент, а обвинения просто размножать на ксероксе — они все однотипные. У путинской вертикали есть неразрешимое противоречие — вертикальная мобильность практически нулевая. Пополнение идет исключительно за счет отпрысков престарелых коррупционеров и воров первого поколения. Раз так — то если начать рьяно сажать, то некого будет назначить.

Вряд ли Меняйло покажет в Северной Осетии результат лучше того, что он показал в Севастополе. С чего бы? Но других просто нет. Тем более по анкетным данным Меняйло вполне подходит для Северной Осетии, сам он ее уроженец, мать — осетинка, участвовал в событиях 2008 года. Потому — вперед.

Установка же остается прежней — стабильность любой ценой. Поэтому приходится перемещать старые и проверенные кадры, пусть в практической деятельности их эффективность никакая. Задача — не развивать территорию, а держать ее. И здесь кадровая политика Путина и его клики проявляется во всей красе.

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