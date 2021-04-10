Чай из базилика назван мощным обезболивающим средством

Турецкие исследователи назвали чай из базилика мощным обезболивающим средством. Они рассказали о полезных свойствах этого напитка и способах его употребления.

Базилик уже давно известен своими обезболивающими свойствами. Он избавляет организм от токсинов и воспалений, к тому же препятствует развитию онкологии. Продукт укрепляет иммунитет, помогает поддерживать здоровье ЖКТ, способствует регенерации внутренних органов.

Специя отлично помогает при боли в суставах, сахарном диабете, заболевании дыхательных путей, она полезна при запорах и в уходе за кожей. Ее рекомендуется употреблять для профилактики гриппа.

Для приготовления чая из базилика свежие листья заливаются кипятком и настаиваются в течение 15-ти минут. Если в день выпивать две чашки напитка, то из организма станет выводиться лишняя жидкость.

Источник: inosmi.ru