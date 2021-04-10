 

Ученые планируют научить автомобильный автопилот скептическому взгляду

10.04.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Учёные из Массачусетского технологического института планируют научить автомобильный автопилот скептическому взгляду. Это поможет избегать неприятных последствий во время ошибки датчиков или самой системы.
Современные системы автоматического пилотирования полностью полагаются на показатели приборов и сенсоров. Авторы нововведения сомневаются, что такой подход уместен для движения в условиях загруженных дорог и плотного трафика. Всё дело в самих системах, которые могут сбоить. Именно поэтому они хотят внедрить новый алгоритм, который позволит автопилоту сомневаться в получаемой информации. Таким образом искусственный интеллект максимально приблизят к обычному водителю, ведь даже в спокойной ситуации он обладает долой скепсиса.

Эксперты отметили, что перед ними стоит задача по совершенствованию уже имеющегося автопилота. Введение скептичности станет своего рода предохранителем, позволяющим избежать серьёзных последствий. В пример приводятся ситуации, когда на счету могут оказаться жизни людей из-за банального искажения получаемых данных. Если научить систему сомневаться и перепроверять информацию, то это поможет избежать жертв, пишет интернет-издание NewInform.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Коала Грейс и платье D&G: Кейт Миддлтон и принц Уильям вышли за связь с жителями острова Кенгуру

01.07 / “Кожа да кости”: Асмус ужаснула внешним видом после заявления о разводе с Харламовым

13.12 / Мнение: Дофаминовое голодание, слишком всеобщее образование и чрезмерное воспитание

08.08 / Интернет-”эксперт” задержан за распространение слухов о некачественной военной технике

22.03 / Закрыть и забыть?

12.03 / Мнение: О подражателях

17.03 / Мнение: Пирамида имиджа

02.01 / Реальное зверство

23.03 / В России за сутки коронавирус выявили у 8,4 тысячи человек

06.03 / Россиян, использующих печное отопление, предложили проверить на антисемитизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика