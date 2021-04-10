Ученые планируют научить автомобильный автопилот скептическому взгляду

Учёные из Массачусетского технологического института планируют научить автомобильный автопилот скептическому взгляду. Это поможет избегать неприятных последствий во время ошибки датчиков или самой системы.

Современные системы автоматического пилотирования полностью полагаются на показатели приборов и сенсоров. Авторы нововведения сомневаются, что такой подход уместен для движения в условиях загруженных дорог и плотного трафика. Всё дело в самих системах, которые могут сбоить. Именно поэтому они хотят внедрить новый алгоритм, который позволит автопилоту сомневаться в получаемой информации. Таким образом искусственный интеллект максимально приблизят к обычному водителю, ведь даже в спокойной ситуации он обладает долой скепсиса.

Эксперты отметили, что перед ними стоит задача по совершенствованию уже имеющегося автопилота. Введение скептичности станет своего рода предохранителем, позволяющим избежать серьёзных последствий. В пример приводятся ситуации, когда на счету могут оказаться жизни людей из-за банального искажения получаемых данных. Если научить систему сомневаться и перепроверять информацию, то это поможет избежать жертв, пишет интернет-издание NewInform.