Правительство Украины исключает повторение Сребреницы в Донбассе

Правительство Украины исключает любые агрессивные действия на территории Донбасса. Власти также отметили, что не допустят повторения Сребреницы и намерены решать всё дипломатически.

Вице-премьер Украины Алексей Резников, также занимающий должность министра по вопросам временно оккупированных территорий, пояснил о планах страны по освобождению Донбасса. Он отметил, что агрессивные и силовые методы не рассматриваются. На повестке дня лежит исключительно дипломатическое решение конфликтной ситуации. В частности, исключается повторение резни в боснийской Сребренице. Министр объяснил, что такой вариант событий исключён.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков во время общения с журналистами отметил, что Киев планирует атаковать Донбасс и возвращать территории силой. В этом случае не исключено повторение сюжета Сребреницы, и Россия, как и другие страны, обязаны будут вмешаться в конфликт для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения, пишет интернет-издание NewInform.