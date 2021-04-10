 

Политолог Марков: Зеленский скоро станет самым ненавидимым политиком Украины

10.04.2021, 11:38, Разное
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В марте на Донбассе началось новое обострение. Вооружённые силы Украины и непризнанных Донецкой и Луганской народных республик обмениваются ударами из различных видов оружия, а Незалежная стягивает к границам военную технику. В ДНР и ЛНР забили тревогу о готовящемся решающем наступлении украинских войск, однако политологи считают, что Киев не сможет мобилизовать для этого достаточно сил.

Специалисты уверены, что за последние годы украинцы хорошо осознали всю бессмысленность этой войны. Кроме того, лишь немногие подразделения украинской армии достаточно укомплектованы необходимой экипировкой и оружием для ведения столь серьёзных боевых действий.

Политолог Сергей Марков также уверен, что президент Украины Владимир Зеленский на самом деле не планирует воевать. Будучи хорошим актёром, он хочет лишь создать видимость войны, чтобы укрепить свою личную диктатуру. Марков отметил, что этим украинский лидер похож на римского императора Нерона.

Эксперт обратил внимание, что из-за влияния США Зеленский не смог выполнить обещанную своему народу “программу мира”, после чего его рейтинг снизился в пять раз. Марков уверен, что в скором времени президент-комик станет самым ненавидимым политиком в своей стране. Политолог добавил, что именно ради сохранения своего рейтинга Владимир Зеленский пытается взять под контроль все средства массовой информации в государстве.



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