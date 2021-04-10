 

В РФ выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

10.04.2021, 11:24, Новости дня
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За минувшие сутки в РФ выявили 8704 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в РФ выявлено 8704 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2006, Санкт-Петербурге – 699, Московской области – 587.

Всего в стране выявлено 4 632 688 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 258 279 человек, из них 9579 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 402 летальных исхода. За весь период в РФ от коронавируса скончались 102 649 человек.

Накануне, 9 апреля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9150. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 446.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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