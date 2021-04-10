В РФ вырос спрос на растительное молоко

Сервисы доставки зафиксировали в РФ рост спроса на растительное молоко на фоне начавшегося у православных 15 марта Великого поста. Самые популярные виды: кокосовое, овсяное и миндальное, сообщили онлайн-площадка Ozon и сервис доставки Igooods.

«В марте россияне купили на 25% больше упаковок растительного молока, чем в феврале. В топ-3 наиболее популярных видов входят кокосовое (37% от общего количества), овсяное (36%) и миндальное (11%) молоко. Растительное молоко в марте встречалось в каждом 22-м заказе, в феврале – в каждом 27-м заказе. Также в заказах россиян встречаются напитки для вегетарианцев – вефиры – с малиной и манго. Пользуются спросом напитки из фундука, кешью, гречки, на основе грецкого ореха и риса», – отметили в Igooods, передает ТАСС.

Как отметили в Ozon, основной причиной роста спроса на растительное молоко в марте стал Великий пост – в этот период коровье молоко многие заменяют растительным. С начала поста, на неделе с 15 по 21 марта, спрос на растительное молоко вырос на 28% относительно аналогичного периода в феврале, самой большой популярностью пользуется соевое молоко, его продажи в марте увеличились в 2,6 раз год к году, заявили в Ozon.

По данным сервиса Igooods, более половины всех заказов растительного молока в марте 2021 года пришлось на Санкт-Петербург, Москва – на втором месте с долей в 33%. Топ-5 городов по потреблению растительного молока замыкают Сургут, Тверь и Новосибирск.

Ранее Роскачество сравнило обычное и растительное молоко, и посоветовало не переходить на растительные напитки, в том числе молоко из сои, овса, миндаля и кокоса, если в целом нет противопоказаний для употребления обычного молока.

Как пояснили эксперты, переходить исключительно на растительные напитки стоит только после обсуждения этого шага с врачом, особенно это касается детей и подростков.