«Люди вокруг пахнут луком»

«Мертвечина», «тухлятина», «помои» — тысячи человек после коронавируса преследуют отвратительные запахи. Что такое паросмия, как с ней живут и есть ли лечение?

Фото: ТАСС

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— Я заболела коронавирусом в конце сентября, без пневмонии, но с потерей обоняния. Запахи пропали на две недели полностью, затем потихонечку начали возвращаться, но не все. К началу января я стала чувствовать что-то странное: неприятные незнакомые запахи вперемешку с вонью, которой на самом деле не было, — киевлянка Надежда Котенко третий месяц страдает паросмией.

Паросмия — малоизученное последствие коронавируса, при котором человек вместо привычных запахов начинает чувствовать вонь. Еда, цветы, бытовая химия начинают пахнуть — по разным отзывам — гнилью, помоями, мертвечиной.

— У меня был шок, с ковидом я это тогда не связывала. Я думала, что у меня едет крыша, потому что об этом расстройстве никто не говорил и не писал. Я начала гуглить, но сама не знала, что искать. Ищу запах, который даже не могу описать, его в природе не существует. Мясо пахнет, как мертвечина с запахом резины, молоко — какой-то скисшей вонью. В общем, поняла, что искажение запахов называется паросмией, нашла пару статей на эту тему и группу в Telegram, где сидят такие же, как я. Анонимные паросмийцы, — смеется она.

Telegram-чат «Последствия COVID-19», о котором говорит Надежда, существует чуть меньше года. Сейчас здесь 25 тысяч участников. В основном они делятся переживаниями. Одни рассказывают, что близкие их поддерживают: отказываются готовить вызывающую отвратительный запах пищу; у других дела намного хуже — понимания со стороны родных нет, доходит до разводов.

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— Нам просто нужно выговориться, потому что здоровые люди нас не понимают. Человек ни то что готовить не может, он просто не в состоянии зайти на кухню — там все воняет.

Ты входишь в подъезд, и уже становится плохо, потому что чувствуешь запах еды. Я не могу есть мясо, молочку, часть овощей, а ем только зелень, некоторые фрукты, соленую рыбу и крупы, и то не все: от овсянки — вонь, от гречки — нет, макароны — через раз. Третий месяц не могу готовить. Муж все это время ест с закрытой дверью, чтобы лишний раз не ухудшать мое состояние. У меня есть еще одно искажение — постоянно «слышу» запах лука. Я и люди вокруг пахнут луком, — говорит Надежда.

Выраженность расстройства бывает разной: от тонкого неприятного запаха, появляющегося без причины, до мучительной вони, которую чувствуешь отовсюду. Из-за стресса, вызванного искажением обоняния, и, как следствие, потери аппетита, у людей значительно ухудшается настроение и общее психическое состояние.

— Я шла по улице, чувствовала странный запах из ниоткуда и убегала. Ела все с зажатым носом. Или не ела, — Анастасия Глушкова перенесла коронавирус в апреле прошлого года. Обоняние начало возвращаться к ней лишь в июле, спустя три месяца после болезни. И почти сразу — в искаженной форме. — Я не пошла к врачу: не знала, что говорить, и к какому именно специалисту идти. Просто терпела эту вонь. Гниль с чем-то сладким. Сейчас я не чувствую этого ужасного запаха, но не чувствую и некоторых тонких ароматов вроде запаха мороза или запаха весны, — говорит она.

Алия Полиданова заболела коронавирусом в конце ноября 2020 года. Паросмия у нее началась в феврале.

— Я поняла, что это она, когда мне начало казаться, что мясо стало на вкус, как гнилой сельдерей. Затем так стали пахнуть курица, мясо, яйца. Начала замечать, что не могу заходить на кухню. Я сразу догадалась, что это связано с коронавирусом, обратилась к своему ЛОРу, но она не смогла помочь. Я слышала о чате в Telegram, начала читать его. Многим людям просто не верят: подросткам говорят, что они обманывают родителей, чтобы не есть суп; беременным, у которых тоже бывает паросмия, говорят, что это обычный токсикоз. Но при токсикозе мир не пахнет трупами. Меня очень раздражает, что об этом не говорят. По телевизору должны объяснять: если у вас все воняет — у вас был коронавирус. В один день я не смогла есть ничего, вонь шла отовсюду: от еды, от зубной пасты, от сигарет, от духов, от людей. Мой рацион всегда меняется, но в основном я ем злаковые батончики и зеленое яблоко. Каждый день пытаюсь найти то, что у меня перестает вонять. Вчера съела половинку вареного картофеля.

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Паросмия как последствие коронавируса сегодня изучена мало. Исследователи только собирают данные о ней. Из рассказов переболевших можно выделить несколько общих симптомов:

Человек чувствует запах, который напоминает смесь множества неприятных ароматов. При этом никакого источника неприятного запаха рядом может не быть.

Особенно тяжело переносится запах жареной пищи.

В большинстве случаев острая реакция выявляется на белковые продукты: мясо, молочные, яйца. Из овощей выделяют: картофель, лук, красный перец.

По словам заведующего отделением сомнологии Федерального центра оториноларингологии ФМБА Александра Мельникова, точный механизм развития паросмии, как и других нарушений обоняния при COVID-19, пока неизвестен.

— Есть данные о том, что ведущую роль играет поражение центральной нервной системы и специфических структур головного мозга — обонятельных луковиц, — говорит он. — Самое главное: при ковиде нарушения обоняния — чаще не паросмия, а аносмия (полная потеря обоняния) и гипосмия (снижение обоняния) — возникают очень часто, не всегда сопровождаются выраженным поражением слизистой полости носа и могут сохраняться длительно, после исчезновения других симптомов.

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Мельников отмечает, что иногда пациенты с паросмией чувствуют широкий спектр искаженных запахов, а иногда измененным кажется лишь один из них.

— Одна пациентка жаловалась, что духами пахнет только вареная говядина, — рассказывает врач. — Бывает, что появляются запахи, которые пациент не может описать. Часто искажение сочетается с отсутствием или снижением запахов от большинства предметов. Паросмия нередко появляется после того, как обоняние начинает восстанавливаться после полной аносмии.

— Как долго может сохраняться это расстройство?

— Промежуток времени неизвестен. Средняя длительность нарушений обоняния при ковиде — 8–9 дней, но нарушения и искажения обоняния могут продолжаться месяцами и после перенесенного ковида. Это не означает, что нарушения не исчезнут никогда: известны случаи восстановления обоняния через годы.

— Как можно улучшить свое состояние во время паросмии? Какие есть способы вернуть обоняние?

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— К сожалению, средств восстановления обоняния с доказанной эффективностью нет. Если при гипосмии обсуждается возможность «обонятельных тренировок», то процесс восстановления восприятия запахов при паросмии абсолютно самопроизвольный.

При очень неприятных и сильных запахах приходится прибегать к седативной терапии.

— Правда ли, что паросмии подвержены преимущественно молодые люди, а особенно женщины?

— Да, есть данные о том, что при COVID-19 у женщин паросмия встречается несколько чаще, чем у мужчин, хотя это не означает, что у мужчин ее не бывает. Достоверных данных о зависимости от возраста нет, хотя ранее, до пандемии, сообщалось, что паросмия несколько чаще встречается в возрастной группе 20–29 лет.

Большое количество исследований о паросмии выложены на британском сайте AbScent, посвященном изучению потери обоняния и других обонятельных расстройств. Благотворительная организация, информирующая пациентов, существовала и до пандемии, но сейчас ее основное дело — помогать тем, кто столкнулся с проблемами обоняния во время или после ковида.

Василиса Ошарина

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