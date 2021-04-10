 

Автора Guardian очаровала российская «неряшливая экранизация» «Властелина колец»

10.04.2021, 10:52, Новости дня
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Ленинградское телевидение за целое десятилетие до Питера Джексона сделало то, что раньше считалось невозможным — экранизировало книгу Толкина «Братство кольца». Как пишет автор The Guardian, хотя у создателей не было денег, инструментов и технологий, чтобы воздать должное «Властелину колец», постановка получилась незабываемой только благодаря чистой силе духа и энтузиазму авторов.


YouTube

Из-за масштаба книг Толкина, обширности описываемого мира и насыщенности повествования их почти невозможно сжать до более простой формы, пригодной для экрана, поэтому раньше считалось, что снять фильм по «Властелину колец» невозможно. Как пишет The Guardian, в 2001 году Питер Джексон опроверг это утверждение. Но недавно выяснилось, что ленинградское телевидение сделало это на целое десятилетие раньше.

Как отмечает автор статьи, российский телеканал совершенно неожиданно выложил на своём YouTube-канале «Хранителей» — телепостановку 1991 года по книге «Братство кольца».

«Хотя я не знаю русского, я только что целиком посмотрел это двухчасовое видео и без преувеличения скажу, что теперь это моя самая любимая постановка «Властелина колец» из всех когда-либо существовавших. Уточню, что я совершенно ничего не понял из того, что происходило все эти два часа. Хотя я читал книгу и смотрел фильм, «Хранители» сделаны в таком убогом стиле, что я потерялся с самой первой сцены», — пишет автор материала.

В этой сцене, пишет он, несколько хоббитов в помещении, похожем на списанную детскую телестудию, «переживают нечто вроде очень специфического прихода после приёма ЛСД». Автор отмечает, что сразу видно, что «Хранителей» пытались снять практически без бюджета: костюмы очень бедные, большая часть спецэффектов — это просто люди, которые раскачиваются туда-сюда, а Кольцо всевластия, которое порой кажется просто кусочком туалетной бумаги, обёрнутой в золотистую фольгу, каждый раз, когда его надевают, издает такой звук, словно «вы только что потеряли одну жизнь в какой-нибудь непопулярной игре для приставки Atari 2600».

Длинные и однообразные застольные эпизоды. Плохо наложенные брови. Фоновые шорохи и дрожание кассетной камеры. Актёры, каждый из которых вне зависимости от возраста и роли выглядит лет на 55 — всё это выстраивается в жутковатую картину, однако автору статьи очень понравилась эта «неряшливая экранизация — в лучшем смысле этого слова».

«Никого не заставляли снимать «Хранителей». У создателей не было денег, инструментов и технологий, чтобы воздать должное «Властелину колец». И всё же получилось нечто незабываемое — благодаря чистой силе духа. Я никогда не буду пересматривать эту постановку, я ведь не животное, но я рад, что однажды её увидел», — заключает автор The Guardian.



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