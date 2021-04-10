Independent – Грета Тунберг отказалась ехать на конференцию ООН по климату из-за неравного доступа к вакцинам

Экоактивистка Грета Тунберг призвала перенести конференцию ООН по изменению климата на более поздний срок, когда будет вакцинировано большее число людей, передаёт The Independent. Так, по словам Тунберг, некоторые страны не смогут участвовать в саммите из-за несправедливого распределения вакцин от коронавируса.



Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что не примет участие в конференции ООН по изменению климата в Глазго, и призвала перенести мероприятие на более поздний срок, пишет The Independent.

Как напоминает издание, конференция, которая должна была состояться в Шотландии в прошлом году, была перенесена на ноябрь 2021 года из-за пандемии коронавируса. Тем не менее Тунберг сочла, что мероприятие следует вновь отложить до тех пор, пока в мире не будет вакцинировано большее число людей.

В частности, Тунберг посетовала на то, что из-за несправедливого распределения вакцин от COVID-19 страны не смогут участвовать в ней на равных условиях.

«Лучше всего было бы провести вакцинацию как можно скорее, чтобы все могли принять в ней участие на одинаковых условиях», — отметила активистка.

Как отмечает The Independent, любой повторный перенос конференции должен быть согласован Организацией Объединённых Наций и правительствами Великобритании и Шотландии. При этом в Лондоне на прошлой неделе подчеркнули, что откладывать саммит не намерены.

Ряд экоактивистов решение провести мероприятие в ноябре этого года всё же поддержали, несмотря на то, что это означает ограниченное число личных встреч в сочетании со встречами в онлайн-формате и социальное дистанцирование.

«Мы уже опоздали на 30 лет с принятием срочных глобальных мер, и мы не можем допустить, чтобы жизненно важная конференция ООН была снова отложена», — приводит издание слова лидера британской Партии зелёных Джонатана Бартли.