 

Newsweek – Байден не указ — губернатор штата Теннесси разрешил носить оружие без разрешения

10.04.2021, 10:52, Новости дня
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На фоне принятия президентом США Джо Байденом ряда мер, направленных на ужесточение контроля над огнестрельным оружием, в штате Теннесси с 1 июля вступит в силу закон, позволяющий жителям штата носить оружие без разрешения, пишет Newsweek. В Национальной стрелковой ассоциации страны решение губернатора штата Билла Ли о принятии законопроекта приветствовали.


Reuters

Губернатор штата Теннесси Билл Ли подписал законопроект, позволяющий жителям штата носить оружие без разрешения, пишет Newsweek. 

По данным издания, закон будет распространяться на большинство жителей Теннесси. Исключением станут те, кто осуждён за определённые преступления, такие как домашнее насилие, и те, кто не достиг 21 года.

Как отметил представитель Республиканской партии Ли, он подписал закон на фоне обнародования президентом США Джо Байденом целого ряда мер, направленных на пресечение насилия с применением огнестрельного оружия и ужесточение контроля над оружием.

«Сегодня я подписал конституционное ношение огнестрельного оружия, потому что законопослушным жителям Теннеси не должно быть сложно осуществить свои права», — заявил Ли.

Представители американского оружейного лобби приветствовали решение губернатора, которое облегчит жителям штата, особенно военнослужащим, «реализацию права на самооборону».

В Национальной стрелковой ассоциации отметили, что в законопроекте «полностью признаётся» право на ношение огнестрельного оружия в соответствии со Второй поправкой к конституции США «без бюрократической волокиты и задержек со стороны правительства».

Теннесси является одним из почти 20 американских штатов, принявших аналогичное законодательство на фоне растущих призывов к ужесточению контроля над оружием. Закон штата Теннесси вступит в силу 1 июля и не будет распространяться на длинноствольное оружие, сообщает Newsweek.



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