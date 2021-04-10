Полезные продукты на ужин оказались причиной бессонницы

Диетолог Елена Кален рассказала, что полезные продукты, употребляемые на ужин, могут стать причиной бессонницы. За три-четыре часа до сна важно исключить из меню некоторые из них.

Вечером не рекомендуется есть жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления, консервированные продукты, сыр с плесенью, авокадо. В них может содержаться аминокислота тиранин, которая превращается в гормон стресса – норадреналин. Когда в крови повышается концентрация данного вещества, то у человека появляется страх, тревога, травмы, эмоциональное и нервное напряжение. В результате после употребления таких продуктов на ужин люди чувствуют себя перевозбужденными. Именно по данной причине возникает бессонница.

Человек, который не выспался, склонен к перееданию. Если люди часто находятся в подобном состоянии, то увеличивается риск набора лишнего веса.

Источник: www.instagram.com