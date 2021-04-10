 

Полезные продукты на ужин оказались причиной бессонницы

10.04.2021, 10:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Диетолог Елена Кален рассказала, что полезные продукты, употребляемые на ужин, могут стать причиной бессонницы. За три-четыре часа до сна важно исключить из меню некоторые из них.
Вечером не рекомендуется есть жареное мясо, баклажаны, помидоры, соления, консервированные продукты, сыр с плесенью, авокадо. В них может содержаться аминокислота тиранин, которая превращается в гормон стресса – норадреналин. Когда в крови повышается концентрация данного вещества, то у человека появляется страх, тревога, травмы, эмоциональное и нервное напряжение. В результате после употребления таких продуктов на ужин люди чувствуют себя перевозбужденными. Именно по данной причине возникает бессонница.

Человек, который не выспался, склонен к перееданию. Если люди часто находятся в подобном состоянии, то увеличивается риск набора лишнего веса.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.08 / Тихановская скрылась перед выборами после задержания помощников

29.09 / Мнение: Потери лесов в России, высокая рождаемость на Сахалине и депопуляция северного Китая

27.01 / Евгения Сатановский объяснил, почему называет «крысами» Порошенко и Зеленского

07.09 / Почему лимон для нашего организма менее кислый, чем мясо

16.08 / Лечим их, как людей — больных, обожженных

30.01 / Мнение: Опрос. О прошении санкций у Байдена

07.08 / Мнение: Дружбу с Лукашенко Киев использовал для атаки на Москву

06.08 / Билл Гейтс: “Вакцина от Covid-19 будет готова уже в конце 2020-го или в первой половине 2021 года”

19.08 / Мнение: Слушая радио

03.10 / Мнение: Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика