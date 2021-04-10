 

В России состоялась премьера фильма «Мортал Комбат»

10.04.2021, 10:50, Разное
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Состоялся релиз фильма «Мортал Комбат» в России. Зрителей переполняют эмоции от просмотра долгожданной премьеры.
Сюжет фильма заключается в экранизации легендарной и всем известной игры Mortal Kombat. Несмотря на бойню и жестокость некоторых сцен, режиссёру удалось создать не просто боевичок, а захватывающий уже с первых секунд сюжетный фильм. Многие эксперты позитивно откликнулись о фильме. Джеймс Марш, который представляет издание South China Morning Post, отметил, что наконец-то у поклонников видеоигры появился повод для торжества. Публике понравилась как и шикарная игра актеров, так и визуальное отображение картины с увлекательным сюжетом.

В РФ премьера состоялась 8 апреля, а главные роли фильма заполучили Джессика МакНэми, Джоуш Лоусон, Льюис Тан и другие.



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