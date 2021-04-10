Регина Тодоренко рассказала, почему женщины выбирают «мерзавцев»

Регина Тодоренко часто делится в Instagram своими творческими планами и впечатлениями. В своей новой публикацией в соцсети селебрити рассказала, почему некоторые женщины склонны выбирать «мерзавцев».

Как и многие звезды шоу-бизнеса, Регина Тодоренко активно ведет свои аккаунты в различных соцсетях. В них телеведущая делится своими достижениями в работе и личной жизни. Новую публикацию звезда решила посвятить впечатлениям от недавно прочитанной книги Р. Норвуд «Девушки, которые слишком любят сильно». В ней автор рассказывает об интересном исследовании в сфере человеческих отношений. Как оказалось, Тодоренко близка история, в которой взрослые люди продолжают повторять игры, причинившие им в детстве психологическую травму.

Звезда призналась, что неоднократно встречала на своем пути откровенных мерзавцев. При этом она и сама отмечала, что каждый раз ее очередные отношения демонстрируют некую цикличность, словно проходя по одному и тому же сценарию. Механизмы прохождения такой закольцованной игры можно найти, наигравшись в нее, убеждена телезвезда. Именно это и становится причиной, по которой девушки нередко выбирают парней «мерзавцев».

Для «мужчин со странностями» дамы с подобным опытом являются настоящим магнитом, убеждена Регина Тодоренко. Особенно важным является прохождение «тайных уровней», либо попросту отказ от такого сценария и поиск новых путей. Многочисленные фолловеры страницы селебрити поддержали ее размышления, восхитившись при этом ее стройной фигурой и эффектными нарядами.