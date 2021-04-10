 

Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с редкими заболеваниями

10.04.2021, 10:30, Новости дня
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Правительство утвердило порядок приобретения лекарств для детей с тяжелыми заболеваниями, для помощи пациентам также запустят специальный информационный ресурс, сообщила пресс-служба кабмина.

В сообщении на сайте правительства указывается, что вопросы оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями обсуждались 6 апреля на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Для помощи тяжелобольным детям, которым требуется поддержка фонда «Круг добра», в РФ будет действовать специальный информационный ресурс. Правила его ведения, а также порядок закупки лекарств и медицинских изделий для таких пациентов утвердило правительство», – говорится в сообщении.

Данный информационный ресурс войдет в состав единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения. В нем будут собраны заявки регионов на получение того или иного лекарства, заявления родителей, на основе которых были созданы такие заявки, размещен перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра».

«Правительство также утвердило порядок приобретения лекарств и медицинских изделий для детей со сложными и редкими заболеваниями. Так, потребность в препаратах будет определять экспертный совет фонда «Круг добра» на основе заявок от регионов», – добавили в ведомстве.

Закупать препараты будет Минздрав или подведомственные ему учреждения, а также сам фонд. Кроме того, фонд будет следить за поставками лекарств и при необходимости перераспределять их между медицинскими организациями.

Кроме того, в постановлении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным, уточняется, что, если ребенок находится не на стационарном, а на амбулаторном лечении, родители могут получить для него лекарство непосредственно в медицинской организации или в аптеке по бесплатному рецепту.

«Круг добра» создан по инициативе президента России. Фонд финансируется за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Эти средства поступают в федеральный бюджет, а затем направляются фонду в форме субсидий. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрено 60 млрд рублей.

Ранее в ОНФ рассказали реализации инициативы президента по созданию регистра получателей льготных лекарств.



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