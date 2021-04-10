 

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

10.04.2021, 10:30, Новости дня
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Землетрясение магнитудой 5,9 было зарегистрировано в субботу у берегов Индонезии в Тихом океане, угрозы цунами не поступало, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По оценкам сейсмологов, эпицентр стихии располагался на расстоянии 93 км к югу от индонезийского города Блитар, передает ТАСС.

Очаг землетрясения залегал на глубине 100 км. Сообщений об угрозе цунами не было.

Ранее в Австрии, в городе Нойнкирхен произошло землетрясение магнитудой 4,7. Подземные толчки ощущались в Вене.

Также землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в акватории Тихого океана в 189 километрах от восточного побережья Камчатки.



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