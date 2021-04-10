Правительство выделило регионам больше 1,6 млрд на оснащение социально значимых учреждений

Правительство РФ выделило из резервного фонда более 1,6 млрд рублей регионам на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений, сообщила пресс-служба кабмина.

«Более 1,6 млрд рублей будет направлено в регионы на оснащение медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Распоряжение о выделении этих средств из резервного фонда подписал председатель правительства Михаил Мишустин», – говорится в сообщении на сайте правительства.

На эти деньги закупят 115 автомобилей скорой помощи, свыше шести тыс. комплексов для дезинфекции рук и измерения температуры.

«Детские школы искусств получат около 1,5 тыс. новых музыкальных инструментов, а для спортивных школ будет закуплено более 6 тыс. единиц инвентаря и оборудования. Спортивным учреждениям также передадут 112 комплексов для скрининговой оценки организма и тестирования уровня физической подготовки спортсменов», – уточняется в пресс-релизе.

Вопрос о выделении финансирования на эти цели был рассмотрен и одобрен на заседании правительства 8 апреля, речь идет об исполнении обязательств по государственным контрактам, которые были заключены в прошлом году, говорится в сообщении.