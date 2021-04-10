Мнение: О ловушке Байдена для Путина

Это прямо даже показательно как-то. Буквально на глазах, лёгким движением невидимой руки очередная путинская «многоходовочка» превращается… «Многоходовочка» превращается… Превращается «многоходовочка»…

Собственно, в то, из чего изначально была слеплена, она и превращается.

Президент США Джо #Байден предложил конгрессу выделить на военные нужды страны 715 млрд долл. в 2022 финансовом году. «Запрос отдаёт приоритет необходимости противодействовать угрозе… и сдерживать дестабилизирующее поведение России», – говорится в тексте законопроекта. Но дело не только в абсолютных цифрах и сопроводительных словах.

Сам #бюджет в целом не рекордный: при агенте Кремля Дональде Трампе ассигнования на военные нужды бывали и побольше. Хотя целевая его направленность уже заставляет задуматься о том, насколько правильно выбран внешнеполитический вектор России. Речь не о суверенитете, а о том, насколько вообще уместно дразнить потенциального и экономически более сильного противника, не имея ни внятной стратегической цели, ни надёжной внутриэкономической опоры. Тем паче, что российская #экономика остаётся всё такой же нефтезависимой, а значит уязвимой.

И на этой поляне #США грамотно расставили России традиционную «ловушку».

Как только нефтяные #цены достигают уровня в 60 долл. за баррель, так сразу включается усиленная добыча сланцевой нефти в США. Что вскоре должно привести к увеличению её предложения в Северной Америке и далее – к снижению мировых цен.

Добыча сланцевой нефти методом гидроразрыва пласта в Северной Америке почти восстановилась до уровня, предшествующего пандемии, сообщает ТГ-канал Proeconomics. При этом количество начатых работ по гидроразрыву достигло 12-месячного максимума в марте 2021 года. Мониторинг Rystad Energy показывает, что уже зарегистрировано 967 начатых операций по ГРП в Северной Америке в марте 2021 года. Поскольку спутниковые данные за последние несколько дней марта пока являются неполными, предполагается, что, идут работы ещё по 97 скважинам. Таким образом, окончательный подсчёт за март составит 1064 скважин, что на 6,5% больше, чем в январе 2021 года.

Дальнейшее, пожалуй, в комментариях не нуждается. Кроме того, что для России, сталкивающейся вдобавок со снижением нефтедобычи из-за выбытия ряда скважин, законсервированных вследствие сделки ОПЕК+, снижение мировых цен на #нефть представляет сейчас более серьёзную опасность, чем прежде.

Но как же грамотно действует Вашингтонская администрация на этом треке! А ведь все так и поверили после скандала с нефтепроводом, что Джо Байден – «зелёный» и против углеводородов, а также сланца. Но гроссмейстер, общавшийся ещё с легендарными лидерами #СССР, без труда переигрывает мастера многоходовочек.

И кто-то рассчитывает на иной результат?

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