 

Renault Kadjar нового поколения заметили на тестах

10.04.2021, 10:02, Новости дня
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 Пользователям доступны шпионские фотографии обновленного кроссовера Renault Kadjar 2022 модельного года, который обнаружили на шведских дорогах.

Автомобиль получил плотную защитную пленку, однако эксперты все же смогли распознать некоторые обновления. Кроссовер Kadjar 2022 получил более современный дизайн, схожий с актуальным поколением Nissan Qashqai. Разработчики задействовали здесь платформу CMF-C, которая выпускалась японским и французским брендом.

Предполагается, что новинка получит подключаемый гибрид и улучшенную трансмиссию. Несмотря на то, что активно обсуждаются слухи относительно выхода электрического кроссовера Kadjar, однако пока точных подтверждений на этот не счет не поступало со стороны производителей.



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