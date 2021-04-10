Электрический седан Beijing EU5 снова обновят

Сегодня стало известно, что обновленная версия Senova D50 появится на рынке под названием Beijing EU5.

Официальная презентация автомобиля состоится уже с 19 по 28 апреля в рамках автосалона в Шанхае, где будут рассекречены все подробности о новинке. Вместе с тем разработчики ранее продемонстрировали несколько тизеров, которые частично раскрывают подробности об электрокаре. В частности, модель Beijing EU5 оснащается электрическим агрегатом с мощностью 218 л.с. С такими параметрами разгон до сотни достигается за 7,8 секунд.

Предельная скорость автомобиля равна 155 км в час. Вместе с тем на рынке предложена также модификация с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает от 105 до 116 л.с. мощности. Автомобилю применили пятиступенчатую механику или вариатор.