 

Электрический седан Beijing EU5 снова обновят

10.04.2021, 10:02, Новости дня
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Сегодня стало известно, что обновленная версия Senova D50 появится на рынке под названием Beijing EU5.

Официальная презентация автомобиля состоится уже с 19 по 28 апреля в рамках автосалона в Шанхае, где будут рассекречены все подробности о новинке. Вместе с тем разработчики ранее продемонстрировали несколько тизеров, которые частично раскрывают подробности об электрокаре. В частности, модель Beijing EU5 оснащается электрическим агрегатом с мощностью 218 л.с. С такими параметрами разгон до сотни достигается за 7,8 секунд.

Предельная скорость автомобиля равна 155 км в час. Вместе с тем на рынке предложена также модификация с 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает от 105 до 116 л.с. мощности. Автомобилю применили пятиступенчатую механику или вариатор.



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