Nubia Red Magic 6 Pro и Red Magic 6 выходят на международный рынок с экранами на 165 Герц

Компания ZTE открыла предварительный заказ на новые игровые флагманы бренда Nubia. Red Magic 6 и Red Magic 6 Pro выходят на международный рынок с экранами на 165 Герц и вентиляторами.

Игровые смартфоны с каждым разом приобретают все более прогрессивные технологии. Особенное внимание производители уделяют качественным дисплеям с плавностью и высокой скоростью смены изображения, а также эффективным системам охлаждения девайсов. Этим параметрам соответствуют новинки от суббренда ZTE Nubia. Red Magic 6 и его Pro-модификация уже сейчас выходят на международный рынок мобильных устройств.

Характеристики аппаратов соответствуют самым актуальным трендам гейм-смартфонов. Так, в Red Magic 6 установлен 12-гигабайтный чип оперативной памяти, в модели Pro объем ОЗУ LPDDR5 соответствует 16 гигабайтам. Мощность и быстродействие обеим моделям обеспечивает самая прогрессивная на данный момент однокристальная мобильная система от Qualcomm Snapdragon 888. Для хранения контента предусмотрены соответственно 128- и 256-гигабайтный флеш-накопитель формата UFS 3.1. Ценник аппаратов установлен на уровне 599 и 699 долларов. Стоит отметить, что Nubia выпустила также третью модификацию с 18 и 512 гигабайтами «оперативки» и встроенной памяти, а также 120-Ваттной быстрой зарядкой, однако продаваться данная модель будет только на китайском рынке. Международные варианты получили поддержку только адаптеров на 66 Ватт.

Оба экрана получили диагональ в 6,8 дюйма, при этом частота смены изображений на AMOLED-панели с разрешением Full HD+ составляет 165 Герц. Основные камеры в устройствах тройные с главным датчиком на 64 миллиона пикселей. Важной частью гейм-смартфонов является мощный аккумулятор, обеспечивающий возможность долгой работы, поэтому новинки оборудованы батареями емкостью 5050 мА•ч. Еще одним достоинством игровых гаджетов стал встроенный мощный вентилятор. Скорость вращения данного компонента активной системы охлаждения составляет 18 и 20 тысяч оборотов в минуту в зависимости от модели.

«С коробки» в Nubia Red Magic 6 Pro и Red Magic 6 установлено последнее, одиннадцатое, поколение операционной системы Android, дополненное фирменной оболочкой Red Magic OS 4. Поддерживаются в гаджетах также мобильная связь пятой генерации и Wi-Fi 6, получили девайсы также традиционные стереодинамики и разъём для наушников в 3,5 мм. Предварительные заказы принимаются включительно до 14 апреля, при этом производитель предлагает бесплатно беспроводные наушники Cyberpods.

Источник: www.ixbt.com