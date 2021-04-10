 

Ученые подтвердили, что собаки могут испытывать чувство ревности

10.04.2021, 9:56, Разное
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Ученые пришли к выводу, что собаки могут испытывать ревность к хозяевам.
Для подтверждения этого был проведён эксперимент с участием 18 владельцев и их питомцев. Участников переместили в два помещения, где в одном был флисовый цилиндр, а в другом находилась реалистическая кукла собаки. Суть была такова: добровольцам надо было трогать различные предметы в комнатах и общаться, пока их питомцы смотрят на них. Те хозяева, которые решили поиграть с куклой, начали вызывать чувство ревности у собак. Другие хозяева, которые просто играли с геометрической фигурой, не вызывали никаких эмоций у животных.

Амалия Бастос, одна из ученых Оклендского университета, заявила, что проведённый эксперимент доказал, что действительно, то, во что верят множество хозяев, подтвердилось. Собаки испытывают чувство ревности, когда хозяин коммуницирует с их «противником».

Также проведённый эксперимент показал, что чувство ревности у собаки появляется тогда, когда их владелец именно взаимодействует, в данном случае, с куклой, а не тогда, когда сородич просто присутствует.



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