Мощный Honor X20 производительностью на уровне Snapdragon 870,120 Гц, 64 Мп и 66 Вт не получит SoC Kirin

Готовящийся к выходу Honor X20 не получит SoC Kirin, однако его производительность достигает уровня Snapdragon 870. Кроме того, мощный смартфон получит экран 120 Гц, камеру на 64 Мп и зарядку на 66 Вт.

Бренд Honor после отделения от Huawei продолжил выпуск современных и технологичных смартфонов. Однако, как оказалось, теперь не все передовые комплектующие доступны в производстве новых девайсов. Так, в Honor X20 отсутствует фирменный процессор марки Kirin, едва ли не всю партию которых применяют в аппаратах материнской компании. Но и установленная в аппаратах платформа от MediaTek по производительности не хуже, чем Snapdragon 870. Скорее всего, это будет Dimensity 1200, аналогичный чипсет установлен в Black Shark 4, смартфоне игрового сегмента.

Чтобы усилить привлекательность гаджета, производитель оборудовал смартфон экраном с частотой обновления картинки на 120 герц. Кроме того, главный датчик тройной основной камеры получил разрешение в 64 мегапикселя. Каким будет фронтальный объектив, как и его расположение, пока не известно.

Пополнить энергию аккумулятора объемом в 4,2 тысячи мА•ч можно с помощью быстрой зарядки мощностью в 66 Ватт. Стоимость девайса пока не известна, однако это будет достаточно доступный аппарат. Официальная презентация Honor X20 намечена на начало лета, ближе к этой дате можно рассчитывать и на получение новых данных об устройстве.

Источник: www.ixbt.com