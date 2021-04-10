Украинские силовики пять раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пять раз за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в зоне ответственности Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Telegram-канале представительства ЛНР говорится, что «за истекшие сутки 9 апреля 2021 года, со стороны вооруженных формирований Украины, зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня».

Обстрелам подверглись районы поселка Золотое-5, сел Калиновка, Логвиново и Калиново-Борщеватое.

Огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, автоматических станковых гранатометов АГС-17, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Ранее в ЛНР сообщили, что армия Украины разместила бронетранспортеры в жилом районе населенного пункта Счастье. Также украинские силовики обстреляли окраины Донецка.

В четверг замглавы администрации президента Дмитрий Козак заявил о заинтересованности РФ в дружественной, спокойной и стабильной Украине. При этом он предупредил, что в случае войны РФ встанет на защиту своих граждан в Донбассе.