 

В Германии в марте выросли продажи новых автомобилей

10.04.2021, 9:08, Новости дня
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На немецком автомобильном рынке в марте увеличилось количество сделок.

В частности, за минувший месяц местные покупатели приобрели свыше 292 тысяч новых автомобилей, что на 36% больше, чем за аналогичный промежуток 2020 года. Вместе с тем экспертами указывается, что за период с января по март нынешнего года удалось реализовать более 656 тысяч новых машин, однако этот показатель на 6% ниже, чем в прошлом году.

Самыми продаваемыми на немецком рынке остаются автомобили местного бренда Volkswagen, который с начала 2021 года реализовал более 130 тысяч новых машин. Вместе с тем и при сохранении лидерства отмечается падение спроса на 2,2% по сравнению с прошлым годом. Предполагается, что в дальнейшем продолжится положительная динамика на немецком рынке.



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