Для МиГ-35 решили создать интеллектуальную систему распознавания целей

Интеллектуальная система целеопознавания на базе нейронных схем разрабатывается для самолетов серии «МиГ», в том числе для новейшего истребителя МиГ-35, рассказали в пресс-службе корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

В корпорации рассказали, что в данный момент «идет работа над системой автоматизированного руления после посадки самолета, а также над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем, которая позволяет идентифицировать цель по частичному фрагменту», передает ТАСС.

Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях.