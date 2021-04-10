 

Для МиГ-35 решили создать интеллектуальную систему распознавания целей

10.04.2021, 8:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Интеллектуальная система целеопознавания на базе нейронных схем разрабатывается для самолетов серии «МиГ», в том числе для новейшего истребителя МиГ-35, рассказали в пресс-службе корпорации «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию Ростеха).

В корпорации рассказали, что в данный момент «идет работа над системой автоматизированного руления после посадки самолета, а также над интеллектуальной системой целеопознавания на базе нейронных схем, которая позволяет идентифицировать цель по частичному фрагменту», передает ТАСС.

Напомним, новейший многоцелевой истребитель поколения 4++ МиГ-35 является дальнейшим развитием самолетов МиГ-29К/КУБ и МиГ-29М/М2.

Начало летных испытаний и международная презентация машины состоялись в январе 2017 года, в декабре того же года завершились ее заводские испытания.

Истребитель создан для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной и эшелонированной системы ПВО противника.

Ранее сообщалось, что истребитель МиГ-35 получит систему с элементами искусственного интеллекта, которая будет помогать летчику принимать решения в различных ситуациях.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.01 / Обучение нового потока программы «Женщина-лидер» начнется в феврале

27.10 / Ярмоленко в третий раз стал отцом. Фото

18.01 / Турецкие военные отправили фрегат к месту крушения российского сухогруза

29.03 / Le Figaro – «белые должны заткнуться» — парижская чиновница возмутила общественность своим взглядом на борьбу с расовой дискриминацией

21.08 / S&S – нюх лучше, чем у собаки — американские учёные собираются бросить на поиски бомб саранчу

21.11 / SciencePost – монополия богатых стран на вакцины повлечёт за собой вдвое больше смертей, чем справедливое распределение доз по миру

04.08 / Лукашенко пообещал Белоруссии новых друзей

02.02 / NTD – месяц в очереди на похороны — крупнейшее кладбище США не справляется с потоком жертв коронавируса

08.08 / В Абхазии инфицирован первый турист с коронавирусом

30.11 / Выяснилось, в каких сферах в пандемию выросли зарплаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика