Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

Истребитель Миг-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в национальном центре управления обороной России.

В сообщении центра указывается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», передает РИА «Новости».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – указывается в тексте.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подчеркивается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», нарушения государственной границы РФ не допущено.

Ранее сообщалось, что число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ за год выросло на треть.