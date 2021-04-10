 

Миг-31 перехватил самолет-разведчик США над Тихим океаном

10.04.2021, 8:42, Новости дня
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Истребитель Миг-31 поднимался в воздух для перехвата американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в национальном центре управления обороной России.

В сообщении центра указывается, что «для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа», передает РИА «Новости».

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана», – указывается в тексте.

После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ Миг-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Подчеркивается, что «полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», нарушения государственной границы РФ не допущено.

Ранее сообщалось, что число полетов самолетов-разведчиков НАТО у границ РФ за год выросло на треть.



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