Экс-глава СБУ заявил о миллиардной выплате Украины РФ и Белоруссии

Украина за первые три месяца 2021 года добровольно внесла в бюджет РФ и Белоруссии 1 млрд гривен, сообщил бывший председатель СБУ, депутат Верховной рады Валентин Наливайченко.

«Украина выплатила более 1 млрд гривен за только три месяца и восемь дней этого года. Уплатила в бюджет Российской Федерации и Беларуси для финансирования вооруженных сил, вооруженных учений и этого бряцания оружием у нас на границе, которое теперь, как вы говорите, пугает каждого гражданина Украины», – приводит слова Наливайченко РИА «Новости».

Такое положение дел, по мнению парламентария, нанесло серьезный удар энергетической системе Украины.

Напомним, в прошлую пятницу в Раде обвинили Россию в разрушении электроэнергетики Украины. В начале марта и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил, что в 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем РФ и Белоруссии.