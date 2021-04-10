Бразилия захотела посмотреть на производство «Спутника V» в России

Делегация бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) на следующей неделе прибудет в Россию для инспекции мест производства вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба регулятора.

«Будут проинспектированы две фабрики. Сначала с 15 по 21 апреля трое сотрудников Anvisa посетят фабрику, где производится активный компонент вакцины и сама вакцина. Затем с 19 по 23 апреля пройдет инспекция предприятия, ответственного за финальные приготовления и фасовку», – приводит ТАСС текст сообщения на сайте Anvisa.

В пресс-службе отметили, что Anvisa станет одним из первых иностранных регуляторов, представители которого посетят производство «Спутника V». В ходе визита бразильские эксперты рассчитывают получить недостающие данные о производстве российского препарата для последующего анализа заявки на его регистрацию для экстренного использования в условиях ЧС, а также его импорта в Бразилию.

Во вторник президенты РФ и Бразилии Владимир Путин и Жаир Болсонару обсудили регистрацию, поставки и производство «Спутника V» в южноамериканской республике. Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару пообещал населению вакцины на фоне рекордного скачка смертности от вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19).

31 марта в Бразилии изготовили пилотную партию компонентов «Спутника V». 12 марта Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V». Однако позже Бразильское национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) сообщило о приостановке рассмотрения заявки на регистрацию «Спутника V» на неопределенное время. Также стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от приобретения российской вакцины.