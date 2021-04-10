Аргентина установила очередной антирекорд по числу заболевших COVID

Аргентинские медики за сутки выявили 24130 новых случаев инфицирования коронавирусом, что является самым высоким показателем в стране с начала пандемии, при этом общее число заразившихся приблизилось к 2,5 млн, сообщило министерство здравоохранения республики.

Больше всего случаев инфицирования за последние сутки зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес – 12452. В столице Аргентины выявлен 2601 заразившийся. За минувшие 24 часа в стране подтверждена смерть 228 пациентов с коронавирусом. По данным минздрава, общее число летальных исходов достигло 57350, передает ТАСС.

Предыдущий антирекорд по числу заражений в Аргентине был установлен в четверг – 23683. Начиная со вторника в стране ежедневно выявляют больше 20 тыс. заболевших.

Во вторник министр здравоохранения Аргентины Карла Виссотти признала начало в республике второй волны пандемии. С пятницы в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, к которым относится в том числе столица Аргентины, действует запрет на свободное передвижение в ночное время, работу казино и любые собрания в закрытых помещениях.

Напомним, 23 декабря Минздрав Аргентины разрешил экстренное применение российской вакцины. В том же месяце Буэнос-Айрес подписал контракт с Москвой на поставку «Спутника V». Всего Аргентина приобрела 30 млн доз российской вакцины от коронавируса.

Первая партия первого компонента в количестве 300 тыс. доз была доставлена в Аргентину 24 декабря 2020 года. 16 января в южноамериканскую республику доставили 300 тыс. доз второго компонента вакцины. 27 января Аргентина направила в Россию самолет за третьей партией «Спутника V». Власти Аргентины рассчитывают начать производство «Спутника V» на территории республики к весне-осени 2022 года.