Власти США не нашли прямой связи тромбоза с вакциной Johnson&Johnson

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США (FDA) не нашло прямой связи между использованием вакцины от коронавируса американской компании Johnson&Johnson (J&J) и образованием тромбов, сообщило издание The New York Times.

«К настоящему моменту мы не обнаружили в этих случаях прямой связи с вакцинацией и продолжаем собственные изыскания», – приводит текст заявления представителя FDA ТАСС.

Как уточнили в управлении, американский регулятор за время вакцинации зарегистрировал лишь несколько подобных случаев. «Сейчас ничто не указывает на то, что эти редкие случаи [тромбоза] были связаны с прививкой Janssen от COVID-19», – отметили в FDA.

Накануне в Соединенных Штатах закрыли два центра вакцинации препаратом компании Johnson&Johnson из-за побочной реакции у нескольких десятков привитых граждан. В минувшее воскресенье стало известно, что власти Соединенных Штатов прекратили производство вакцины AstraZeneca на заводе в Балтиморе.