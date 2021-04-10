Ребенок упал в шахту лифта в Комсомольске-на-Амуре

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10.04.2021, 6:54, Новости дня
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Несовершеннолетний мальчик в Комсомольске-на-Амуре упал в шахту лифта и сломал ребра, сообщила прокуратура Хабаровского края.

По данным регионального надзорного ведомства, в пятницу несовершеннолетний мальчик упал в шахту лифта в заброшенном здании мясокомбината по улице Радищева в Комсомольске-на-Амуре, передает РИА «Новости».

«Ребенок находится в реанимации с переломом ребер, кататравмой (травма, полученная в результате падения с высоты), ушибом внутренних органов. Прокуратура города Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с произошедшим, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также органов местного самоуправления на предмет ограничения доступа в заброшенные объекты», – информирует ведомство.

Как уточнили в региональной прокуратуре, непосредственно перед инцидентом подросток гулял со сверстниками. Сам мальчик из благополучной семьи, на учете по делам несовершеннолетних не состоит.

Напомним, в июле 2018 года сотрудник авиастроительного завода «Авиастар-СП» погиб при падении в шахту лифта. Кроме того, в декабре 2016 года один человек погиб и один получил тяжелые ранения при падении в шахту лифта в административном здании в Центральном административном округе Москвы.



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