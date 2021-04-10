Обновленный портал Госуслуг получит голосового помощника

Обновленный портал Госуслуг тестируется в виде бета-версии. Как сообщают компетентные источники, в нем уже нормально работают два десятка сервисом, которые будут наверняка востребованы среди пользователей разных категорий.

Также стало известно о том, что на портале будет работать голосовой помощник, получивший имя Макс. По плану, портал должны полноценно запустить уже в мае текущего года.

Как поясняют эксперты, ведомство пытается максимально уйти от бумажного документооборота и по возможности предоставлять услуги в режиме онлайн. Бета-версия доступна для тестирования. Для того чтобы загрузить ее, достаточно всего лишь перейти по ссылке на официальном сайте данного ведомства.