Китайские власти решили умерить прыть своих разработчиков, оформляющих патенты на все на свете

За последние годы китайские вузы стали одними из самых активных на рынке мирового патентования. В рейтинге университетов, оформивших больше всего патентов, сегодня 9 китайских заведений и 11 – из остальных стран мира. Всего 4 года назад в списке ТОП-20 было только три китайских вуза.

Как поясняют эксперты по правам на интеллектуальную собственность, такая прыть разработчиков вовсе не означает, что Поднебесная наконец-то достигла периода технологического прорыва. Абсолютное большинство патентов, на получение которых были поданы заявки, вряд ли вообще имеют какую-то практическую или теоретическую ценность.

Для того чтобы прекратить практику массового оформления «мусорных» патентов, власти страны решили существенно урезать финансирование данного процесса.