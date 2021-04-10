Ученые приоткрыли тайну наскальных рисунков

Современная наука с интересом изучает древние наскальные рисунки. Однако возникает вопрос: зачем люди из Каменного века рисовали их?

Ученые из университета в Тель-Авиве выдвинули по этому поводу свою версию. Не исключено, что люди стали наносить изображения на каменные стены под влиянием галлюцинаций, которые они переживали в пещерах, считают специалисты.

На самом деле, длительное пребывание в пещере вызывает нехватку кислорода в крови, что действительно может спровоцировать различные видения. К этому стоит добавить обилие угарного газа от костров, разводимых древними, чтобы согреться и приготовить пищу. Наконец, стоит обратить внимание на игру мерцающего от огня света и теней.