 

Ученые приоткрыли тайну наскальных рисунков

10.04.2021, 6:26, Новости дня
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Современная наука с интересом изучает древние наскальные рисунки. Однако возникает вопрос: зачем люди из Каменного века рисовали их?

Ученые из университета в Тель-Авиве выдвинули по этому поводу свою версию. Не исключено, что люди стали наносить изображения на каменные стены под влиянием галлюцинаций, которые они переживали в пещерах, считают специалисты.

На самом деле, длительное пребывание в пещере вызывает нехватку кислорода в крови, что действительно может спровоцировать различные видения. К этому стоит добавить обилие угарного газа от костров, разводимых древними, чтобы согреться и приготовить пищу. Наконец, стоит обратить внимание на игру мерцающего от огня света и теней.



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