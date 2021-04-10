 

В Европе предсказали столкновение ступени советской ракеты с американским спутником

10.04.2021, 6:00, Новости дня
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Ступень советской ракеты-носителя «Космос-3М» в космосе может столкнуться с неработающим американским военным метеоспутником, это следует из данных системы космического наблюдения и слежения Евросоюза (EUSST).

Вторая ступень «Космос-3М», которую запустили в мае 1981 года, и метеорологический аппарат DMSP, отправленный на орбиту в 1978 году, могут столкнуться в пятницу, 9 апреля в 20.18 мск на высоте около 800 километров, передает РИА «Новости».

Объекты могут разойтись без столкновения на расстоянии в 21 метров, вероятность столкновения составляет порядка 20%, в случае, если они все же столкнутся, то на орбите могут образоваться порядка 4 млн обломков.

Эксперт по космонавтике Джонатан МакДауэлл отметил, что сближение этих объектов ожидается над Чукоткой.

В марте неработающий американский метеорологический спутник NOAA 17 взорвался в космосе с образованием 16 обломков.



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