Власти Китая оштрафовали Alibaba на 2,78 млрд долларов

Государственное управление по контролю за рынком КНР объявило о взыскании с компании Alibaba 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.

«Было принято решение оштрафовать Alibaba в связи с нарушением закона о монополии. Эта компания должна прекратить нарушать национальное законодательство, размер штрафа составит 4% от объема ее продаж в 2019 году на территории Китая, который составил 455,71 млрд юаней (69,67 млрд долларов по текущему курсу). Таким образом, Alibaba должна выплатить 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов)», – приводит текст заявления контрольного управления КНР ТАСС.

Как уточняется в документе, расследование подтвердило, что Alibaba проводила политику, принуждающую потребителя пользоваться своими услугами «без права выбора». «Это негативно отразилось на конкурентной среде китайского рынка электронной коммерции», – отмечается в заявлении. Решение о штрафе было «принято на основании реальных фактов и имеющихся доказательств» и «позволит защитить законные права потребителей».

Напомним, в середине марта власти Китая призвали Alibaba значительно уменьшить число медиаактивов. Тогда же стало известно об удалении интернет-браузера Alibaba из китайских магазинов приложений для мобильных устройств.

В январе появились сообщения об исчезновении китайского миллиардера Джека Ма после критики деятельности финансовых регуляторов Китая и курса КНР в отношении технологических компаний. В декабре 2020 года главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование против Alibaba. Позже стало известно, что Джек Ма предлагал передать часть активов правительству КНР.