 

Alibaba одобрила решение властей Китая о штрафе в 2,78 млрд долларов

10.04.2021, 6:00, Новости дня
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Китайский интернет-гигант Alibaba признает правильность решения властей КНР о взыскании штрафа в размере 18,22 млрд юаней (порядка 2,78 млрд долларов) за нарушение антимонопольного законодательства, говорится в заявлении компании.

«Мы получили уведомление о штрафе от Государственного управления по контролю за рынком КНР и искренне признаем данное решение, мы будем его твердо придерживаться», – приводит текст заявления компании ТАСС.

В Alibaba заверили, что компания намерена «принять меры для более законной коммерческой деятельности» и «ускорит оптимизацию системы, соответствующей правовым нормам». «Мы будем следовать по пути инноваций и развития, более ответственно нести ответственность перед обществом», – подчеркивается в заявлении.

В субботу утром Государственное управление по контролю за рынком КНР объявило о взыскании с компании Alibaba 18,22 млрд юаней (2,78 млрд долларов) в качестве штрафа за нарушение антимонопольного законодательства.

Напомним, в середине марта власти Китая призвали Alibaba значительно уменьшить число медиаактивов. В январе появились сообщения об исчезновении китайского миллиардера Джека Ма после критики деятельности финансовых регуляторов Китая и курса КНР в отношении технологических компаний. В декабре 2020 года главное государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка начало антимонопольное расследование против Alibaba.



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