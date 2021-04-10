Золотая кнопка партии

Саратовский депутат-блогер стал находкой для коммунистов. И не только для них.

Саратовский коммунист Николай Бондаренко за три года вошел в число известных российских политиков. В отличие от старших коллег и конкурентов, молодой депутат владеет аудиторией соцсетей, имеет опыт проведения уличных мероприятий и привлекает симпатии граждан, готовых ходить на протестные митинги. Бондаренко быстро реагирует на изменения информационной повестки, отрабатывая популярные темы — от экологической до антикоррупционной. Нападки со стороны саратовских единороссов украшают имидж растущего лидера. Перспективный оппозиционер обладает еще одним качеством, приятным во всех отношениях: умением зрелищно бороться с властью, не принося ни особого вреда ей, ни малейшей пользы избирателям.

Кому «Оскара»?

В начале апреля саратовский политик в очередной раз стал героем новостей. В группу горожан, собравшихся возле офиса УК «Красная» (якобы аффилированной с депутатом Бондаренко), из проезжавшего мимо джипа бросили предмет, похожий на взрывное устройство. О происшествии рассказали Mash, Life, ФАН, Рен-ТВ, Пятый канал, «Царьград», РБК, РИА «Новости» и другие. «Разгон митинга гранатами» произошел днем в субботу, когда политических новостей немного, и стал одним из самых обсуждаемых событий в соцсетях.

Судя по видео, выразить возмущение работой УК «Красная» пришли граждане того возраста, в котором исключительно редко задумываются об обоснованности цифр в коммунальных платежках. Десять юношей в спортивной одежде с плакатами в руках стоят возле двухэтажного здания с цветными вывесками, где среди прочих находится офис управляющей компании. Пикетчики адресуют претензии Николаю Бондаренко, который в 2015 году был учредителем «Красной». Неизвестно, было ли у митингующих разрешение на проведение массового мероприятия. Полиции в кадре нет.

Рядом с протестующими останавливается Toyota Land Cruiser. Видео снято с двух ракурсов, четко видны номера джипа О 010 ОО 64. В 1990-х «номера с яйцами» действительно висели на служебных автомобилях регионального правительства. Сейчас, как выяснило саратовское ИА «Взгляд-инфо», этот номер принадлежит УАЗу из деревни Каменка Красноармейского района.

Как показано в ролике, из окна джипа вылетает маленький предмет. Юноши тут же разбегаются, машина уезжает, но неизвестный оператор продолжает снимать. Через несколько секунд раздается хлопок, валит дым. В комментариях прокуратуры предмет назван «дымовой шашкой», в пресс-релизе полиции — страйкбольной гранатой.

«Это тянет на премию «Оскар» в номинации «Лучший боевик-блокбастер», — пояснил Бондаренко на своей странице в Facebook. По его мнению, случившееся — провокация, организованная «Единой Россией» в связи с предстоящими выборами в Госдуму.

Прокуратура и полиция обещали провести проверку. На сегодня никаких новостей о расследовании взрыва на городской улице не поступало.

Николай Бондаренко учредил «Красную» весной 2015 года. Директором стал другой саратовский коммунист Александр Анидалов. Как объясняли представители КПРФ, партийный проект призван доказать, что в сфере ЖКХ можно работать успешно и честно. В 2018 году Бондаренко утверждал в интервью саратовскому ИА «Версия», что трудится в УК «на общественных началах». В 2020-м коммунист, по его словам, «по просьбе партии» перестал быть учредителем во избежание провокаций.

Сейчас «Красная» обслуживает десять многоэтажек на окраине города. Жильцы отзываются о компании по-разному. По сведениям из открытых источников, фирма относится к микропредприятиям, официально здесь числятся 28 сотрудников.

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В течение двух лет УК показывает убытки: в 2019 году — 600 тысяч рублей, в 2020-м — 1,9 миллиона. Имеются недоимки по налогам.

Летом 2020 года «Красная» упоминалась в скандальном видео о незаконных доходах Бондаренко. Накануне голосования по поправкам в Конституцию в YouTube появилось расследование от имени саратовского штаба Навального. В ролике говорилось, что коммунист получает около 30 млн рублей в год. В декларации депутата указано, что в 2018 году он заработал 275 тысяч рублей, в 2019-м — 2,6 миллиона (более свежие отчеты еще не опубликованы).

Команда Навального заявила, что не имеет отношения к этому материалу. Бондаренко выразил уверенность в том, что фейк изготовили единороссы. Иван Дзюбан, возглавлявший на тот момент фракцию «ЕР» в областной думе, назвал расследование провокацией, «придуманной для того, чтобы кто-то мог спекулировать на нашей мнимой причастности».

Против всех

Коммунист Бондаренко стал заметен в саратовской политике с 2014 года как уличный активист. Секретарь Фрунзенского райкома участвовал в партийном шествии против разворовывания бюджетных средств при подготовке к сочинской Олимпиаде, пикетировал саратовский офис «ЕР», выступал против чиновничьей парковки у здания областного правительства, против эвакуаторов и штрафстоянок, против табачной фабрики, находившейся возле роддома, и т. д.

Осенью 2017-го Николая Бондаренко выдвинули кандидатом в депутаты областной думы по одномандатному округу. Как уже рассказывала «Новая», эти выборы были одними из самых скандальных.

Николай Бондаренко на митинге КПРФ. Фото:kprf-saratov.ru

«У нас была целая ночь битв. Мэр города самым наглым образом применял административный ресурс.

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За спиной у главы облизбиркома он вызывал к себе глав территориальных городских комиссий и пытался влиять на результаты», —

рассказывала председатель ЦИК Элла Памфилова.

В отставку отправились мэр Саратова Валерий Сараев, председатель областной избирательной комиссии Павел Точилкин и руководители всех ТИКов города. При этом выборы признали законными, результаты голосования были объявлены недействительными только на одном участке.

Валерий Сараев — в 2016-2017 годах мэр Саратова. Фото: vzsar.ru

Коммунисту Бондаренко помогло счастливое совпадение. За пять дней до голосования снял свою кандидатуру его главный конкурент по округу единоросс Сергей Андронов. Бондаренко получил мандат, обойдя технического кандидата от «Справедливой России» на 58 голосов. Похожая история произошла в округе, где баллотировался коммунист Александр Анидалов: здесь единоросс (гендиректор завода и областной депутат предыдущего созыва) снялся за восемь дней до выборов.

Всего в областную думу шестого созыва по округам и партийным спискам прошли пять представителей КПРФ (в пятом созыве был только один). Местные наблюдатели назвали это результатом договоренностей КПРФ и «Единой России» на выборах губернатора, проходивших в тот же день. Харизматичная и опытная коммунистка Ольга Алимова выступила соперницей непопулярного в регионе губернатора Валерия Радаева, выдвинутого на второй срок, и смиренно проиграла ему, набрав 16,2 процента голосов против 74,6 процента.

Чтобы публика не скучала

Бондаренко блестяще использует думский мандат для собственной раскрутки. В 2018 году он создал YouTube-канал «Дневник депутата», который за два года набрал больше миллиона подписчиков и получил «золотую кнопку». В здании парламента законотворец не расстается с селфи-палкой.

Как уже рассказывала «Новая», в 2018 году всероссийскую известность саратовцу принес скандал с областным министром занятости Натальей Соколовой. После заседания рабочей группы комитета по соцполитике Бондаренко предложил чиновнице проверить, можно ли выжить на прожиточный минимум.

Наталья Соколова — бывший министр занятости, труда и миграции Саратовской области. Фото: vzsar.ru

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Министр ответила, что можно питаться дешевыми сезонными овощами и «макарошками», которые «стоят всегда одинаково».

Три дня спустя Соколову уволили.

Второй звездный час депутата пробил в 2020 году, когда парламентарии от КПРФ и «ЕР» в зале заседаний сошлись в рукопашной. Мандатная комиссия рассматривала вопрос о лишении Бондаренко права слова. Единоросс Анатолий Ципящук метнул пластиковую бутылку с водой в голову Николая, а представитель «ЕР» Дмитрий Чернышевский схватил молодого оппонента за шею. Другие коммунисты бросились выручать товарища.

Сюжет прошел по федеральным телеканалам. В блоге Бондаренко ролик с дракой набрал 3,2 миллиона просмотров, уступив лишь видео, в котором Николай поедает тушенку, критикуя продукт за отсутствие мяса.

Конфликты с участием коммуниста происходят в региональной думе не реже раза в сезон (с перерывом на прошлогодний карантин). В январе 2020 года «набить морду» блогеру пригрозил единоросс Николай Бушуев, известный своей суровостью и 20-летним опытом руководства оборонными заводами. В феврале другой представитель партии власти Алексей Антонов столкнул Бондаренко с лестницы. В июле произошла потасовка с думскими охранниками, которые не разрешали коммунистам пронести в зал заседаний протестные плакаты. Аналогичная схватка случилась в ноябре.

Оппозиция так часто использует в парламенте наглядную агитацию с надписями, адресованными «жуликам и ворам», и мегафоны с сиренами, что единороссы разработали специальный законопроект о штрафах «за создание препятствий в проведении заседания парламента». Нарушителей предлагают штрафовать на сумму от 3 тысяч рублей.

Несмотря на напряженную работу в парламентских стенах, Бондаренко не забывает об уличной политике, не пропуская ни одного важного повода. Летом 2018 года Николай был лицом саратовских митингов против повышения пенсионного возраста. В 2019-м отметился в мусорной теме, выступая против планов строительства завода по переработке отходов в поселке Горный (запуск объекта, находящегося в ведении «Росатома», намечен на 2024 год, сейчас продолжаются подготовительные работы).

«Под давлением грязной навальнятины»

Зимой нынешнего года коммунист сумел поймать хайп на митинге в поддержку Навального. Как уже рассказывала «Новая», депутат присутствовал на саратовском шествии 31 января, а через неделю за ним пришла полиция. Сообщение о задержании саратовского политика вышло в новостной топ. «Мы поднимем всю страну, мы не дадим устроить расправу над нашим талантливым депутатом», — пояснил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. По его мнению, Бондаренко схватили потому, что «власть ошалела от давления грязной навальнятины».

Пикет в поддержку задержанного Николая Бондаренко, февраль 2021 года. Фото: kprf-saratov.ru

Фрунзенский районный суд оштрафовал Бондаренко на 20 тысяч рублей. Всего в Саратовской области штрафы и административные аресты получили больше 40 участников январских митингов.

Коммунист связал претензии со стороны правоохранительных органов со своим заявлением о намерении составить конкуренцию Вячеславу Володину на предстоящих выборах в Госдуму. С такими дерзкими планами в Саратовской области никто не выступал уже лет десять, а те, кто пытался конкурировать с видным земляком в нулевых, вынужденно завершили политическую карьеру или уехали из региона. Молодой парламентарий имел все основания говорить о возможном давлении. Но пока местные единороссы работают на усиление известности саратовского оппозиционера за пределами региона и среди избирателей, которые вряд ли видели его в YouTube.

В середине марта Бондаренко получил девять минут в субботнем эфире ВГТРК. Саратовцу был полностью посвящен сюжет «Вести. Дежурная часть». Депутаты областной и городской дум программы подробно рассказали, когда и как именно их обзывал и бил Николай. Две недели спустя на телеэкранах и в новостных лентах появилась история с гранатой. Еще через несколько дней Telegram-каналы и «Коммерсант» рассказали об успехах саратовца в соцсетях. Как сообщает издание, Бондаренко пригласили в столицу читать лекции для старших товарищей, желающих научиться вести видеоблоги, и снимать совместные ролики с кандидатами по московским округам.

Надежда Андреева

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