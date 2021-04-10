 

Мнение: Знакомый сериал

10.04.2021, 5:34, Разное
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Знакомый сериал

Администрация президента США Барака Обамы выразила глубокую разочарованность вердиктом в отношении экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которую накануне киевский суд приговорил к семи года лишения свободы. В специальном заявлении по этому поводу Соединенные Штаты назвали дело Тимошенко "политически мотивированным уголовным преследованием".

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Юлия Тимошенко настаивает на том, чтобы ее обследовал личный лечащий врач. Украинский омбудсмен обратилась к судье с просьбой разрешить его допуск к арестованной

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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко заявила о нежелании придерживаться режима колонии, где она отбывает наказание, и не хочет принимать участие в трудовой деятельности, сообщает 20 февраля государственная пенитенциарная служба Украины.

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Партия "Батькивщина" заявляет, что по персональному поручению Президента Виктора Януковича глава МВД Анатолий Могилев осуществляет пытки экс-премьера Юлии Тимошенко.Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.
"Ее намеренно поднимают на рассвете, беспричинно привозят из СИЗО в Печерский райсуд за три часа до начала так называемого судебного заседания и держат в каменном мешке – маленьком помещении с решеткой"

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Адвокат Юлии Тимошенко обнародовал заключение немецких врачей, уверенных, что украинского экс-премьера необходимо перевести в специализированную клинику. Этого требует и Европейский Комитет по предупреждению пыток.

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Германия предлагает властям Украины отправить экс-премьера Юлию Тимошенко, отбывающую тюремный срок, на лечение в одну из немецких клиник. Об этом сообщил журналистам в Киеве министр иностранных дел Германии.

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"Предложение Германии о лечении Тимошенко остается в силе. Я подчеркнул это", – сказал министр Гидо Вестервелле после встречи в пятницу с президентом Украины Виктором Януковичем.

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Берлинские медики, обследовавшие бывшего премьер-министра Украины Юлию Тимошенко, считают, что она должна проходить лечение не в местах заключения

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Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко объявила бессрочную голодовку. Политик призвала сторонников “смести с лица земли” президента Виктора Януковича вместе с его “коррупционными метастазами”, если соглашение об ассоциации с ЕС не будет подписано до 29 ноября

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Президент Германии Йоахим Гаук просит украинского коллегу Виктора Януковича освободить Юлию Тимошенко.

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И так далее.

Заменяете Тимошенко на Навального, Украину на Россию и получаете примерное содержание комедийного сериала "Похождения Навального в тюрьме" на ближайшие пару лет. Сценаристы совсем исписались.

Источник: Colonel Cassad



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