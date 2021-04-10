Стало известно, почему компания Apple так и не выпустила свой iMessage

Приложение для обмена сообщениями iMessage в компании Apple начали разрабатывать еще в 2013 году. Но когда оно было уже готово к запуску, производитель вдруг отказался от вывода программы на рынок.

Дело в том, что данное приложение было предназначено для ОС Android, а гаджеты Apple, как известно, работают на другой операционной системе. Вот маркетологи и посчитали, что выпуск такого мессенджера больше навредит бизнесу компании, чем поможет ему.

Могла возникнуть пикантная ситуация, когда пользователи iPhone получили бы четкий сигнал, что их любимая компания буквально советует перейти на смартфоны других фирм. В этом-то и состояла опасность приложения iMessage, говорят специалисты.