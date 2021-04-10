 

Российский эксперт рассказал, как избавиться от прослушки

10.04.2021, 5:32, Новости дня
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Часто бывает так, что люди берут кредит, а уже через день им звонят из другого банка, предлагая получить новый. Это может означать, что ваш смартфон банально прослушивают, поясняет эксперт по кибербезопасности Сергей Вакулин.

Он утверждает, что люди сами дают такую возможность хакерам, когда устанавливают непроверенные приложения и во время инсталляции соглашаются дать доступ программке к микрофону.

В результате некто может слушать все ваши разговоры даже тогда, когда телефон отключен. Данная информация собирается, систематизируется и продается. Вот откуда другие банки узнают, что вы получили кредит, что вам трудно с ним расплатиться и т.д. Для того чтобы защитить себя от прослушки, нужно просто внимательно следить за тем, какие приложения вы скачиваете из Интернета. И, конечно же, не давайте доступа ни к микрофону, ни к видеокамере, если эта программа не предусматривает их использование по своему функционалу.



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