 

Минобороны рассекретило архивные документы первых космонавтов

10.04.2021, 5:06, Новости дня
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На сайте Минобороны РФ появился специальный раздел, где представлены рассекреченные архивные документы о первых космонавтах СССР.

«Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению… В разделе впервые опубликованы уникальные фотографии и документы, среди которых личные дела офицеров Военно-воздушных сил, первыми покоривших космос – космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других космонавтов», – говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

Отмечается, что документы взяты из фондов Центрального архива Минобороны. Помимо информации о космонавтах там представлены данные о наставниках первого отряда – руководителе подготовки первых космонавтов и боевом командире Николае Каманине, пилоте дальнебомбардировочной авиации, летчике-испытателе реактивной техники и инструкторе первых летчиков-космонавтов Марке Галае.

«Посетители сайта смогут окунуться в героическую эпоху космических первопроходцев, прочитав собственноручно написанные ими автобиографии и воспоминания. Среди впервые представленных документов – удостоверение космонавта №1, полетное задание на первый космический полет и боевой расчет обеспечения пуска космического корабля, личные дела, зачетные книжки, служебные характеристики, наградные листы, фотографии подготовки к полетам и тренировок, провожаний и теплых встреч», – подчеркивают в Минобороны.

В военном ведомстве утверждают, что посетители нового раздела смогут проследить историю первого отряда космонавтов по записям в их послужных списках и указам о присвоении званий, в том числе и внеочередных. Согласно характеристике, которую получил Юрий Гагарин по выпуску из Чкаловского военного авиационного училища летчиков имени Ворошилова, он любил летать, и делал это уверенно, а в полетах был «смел, инициативен, настойчив».

Также в разделе представлено авторское свидетельство Алексея Леонова на изобретение «тренажера ручной ориентации, стыковки космических кораблей и целенаправленной тренировки вестибулярного аппарата космонавта».

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 12 апреля, в День космонавтики, президент РФ Владимир Путин полетит в Энгельс, посетит место приземления советского космонавта Юрия Гагарина и проведет совещание о развитии космической отрасли.



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