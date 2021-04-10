Адвоката экс-полковника Захарченко арестовали

…по делу о посредничестве при получении взятки.

Пресненский районный суд Москвы арестовал адвоката экс-полковника Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Меру пресечения Горбатенко избрали до 7 июня. Ему вменяется в вину посредничество при получении взятки (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК).

ТАСС приводит версию следствия, согласно которой с июля по август 2018 года Горбатенко договорился с сотрудниками УМВД РФ по Химкам, что если его знакомый передаст взятку, то полицейские направят материалы проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тысяч рублей.

В июне 2019 года Захарченко приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 117 млн рублей по делу о взятках в особо крупном размере. При обысках у Захарченко нашли в разной валюте сумму, эквивалентную примерно 9 миллиардам рублей. В октябре Мосгорсуд смягчил приговор Захарченко, уменьшив срок до 12,5 лет. В феврале прошлого года экс-полковнику предъвили новые обвинения по делу о взятках на сумму более миллиарда рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доктор наук, которому «везло в личной жизни»

Полковник Захарченко протестовал, но суд изъял 13 квартир, слиток золота и 8,5 млрд рублей у его семьи и знакомых

—