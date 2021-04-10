 

Мнение: Забастовка рабочих на ССК “Звезда”

10.04.2021, 4:40, Разное
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Забастовка рабочих на ССК "Звезда"

Видео протестов рабочих на судостроительном комплексе "Звезда".
Рабочие требуют улучшения условий труда, выплаты причитающейся зарплаты и начисления отпусков в полном объеме.
Требования и причины недовольства рабочих озвучиваются на видео ниже.

Сейчас на верфи идет сборка двух крупнотоннажных танкеров https://zen.yandex.ru/media/sudmod/chto-novogo-na-ssk-zvezda-606ce615b96ac156f65e4698 и ждут выделения 143 млрд. рублей http://rcc.ru/article/rosneftegaz-vlozhit-v-ssk-quot-zvezdaquot-esche-143-milliarda-rubley-795

Источник: Colonel Cassad



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