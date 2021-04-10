Искусственный интеллект обучают скептически относиться к показаниям датчиков

Для управления автопилотами машин, которые смогут двигаться в потоке городского транспорта, необходим искусственный интеллект нового поколения, считают ученые из Массачусетского технологического института (США).

В частности, они говорят, что ИИ также должен обладать хотя бы некоторой долей того скепсиса, который есть у каждого опытного водителя. Например, возникает простой вопрос: можно ли во всех случаях доверять показаниям датчиков, полученному с камер видеоизображению и сигналу глобальной системы позиционирования?

Известно ведь, что техника порой работает со сбоями или предоставляет искаженные данные. Когда на кону стоит жизнь людей (а в сфере дорожного движения так и есть), вам нужны серьезные предохранители, чтобы обычная ошибка системы не привела к авариям и жертвам.