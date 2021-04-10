 

Искусственный интеллект обучают скептически относиться к показаниям датчиков

10.04.2021, 4:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Для управления автопилотами машин, которые смогут двигаться в потоке городского транспорта, необходим искусственный интеллект нового поколения, считают ученые из Массачусетского технологического института (США).

В частности, они говорят, что ИИ также должен обладать хотя бы некоторой долей того скепсиса, который есть у каждого опытного водителя. Например, возникает простой вопрос: можно ли во всех случаях доверять показаниям датчиков, полученному с камер видеоизображению и сигналу глобальной системы позиционирования?

Известно ведь, что техника порой работает со сбоями или предоставляет искаженные данные. Когда на кону стоит жизнь людей (а в сфере дорожного движения так и есть), вам нужны серьезные предохранители, чтобы обычная ошибка системы не привела к авариям и жертвам.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.03 / Стало известно о планах заложить две подлодки к 9 мая

25.02 / Clubhouse начал разработку Android-версии приложения

04.08 / Эксперт объяснила причины бегства Хуана Карлоса I из Испании

16.08 / Умер актер Николай Губенко

07.12 / Кулеба: Байден будет первым в истории президентом США, которому не нужно в первый год объяснять, что такое Украина

27.02 / В Киеве завершилась акция протеста в поддержку Стерненко. В полиции рассказали, были ли нарушения

25.10 / «Академик Черский» направился в сторону недостроенного участка «Северного потока – 2»

11.01 / Путин, Алиев и Пашинян подтвердили в Москве, что соглашения по Нагорному Карабаху работают

18.11 / Минобороны оценило потенциал комплексов «Искандер»

23.12 / В Харькове прощаются с Кернесом. Видеотрансляция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика