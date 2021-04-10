 

Инфракрасное излучение рук предлагают использовать для шифрования

10.04.2021, 4:38, Новости дня
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Давно известно, что человеческое тело испускает инфракрасные лучи, которые образуются от тепла. Ученые из Шанхайского университета также установили, что такое излучение уникально у каждого из нас. А это значит, что его можно использовать как источник энергии и даже как заменитель отпечатков пальцев.

Как минимум, движения рук можно зашифровать в цифровом виде и передавать электронным устройствам, отмечают специалисты. Опытный прибор, способный считывать эту информацию, уже создан.

Таким образом, «распознав» руки человека, компьютер может произвести идентификацию. А определенные движения рук нетрудно прекратить в команды, передаваемые каким-то механическим устройствам. Впрочем, над этой технологией еще предстоит поработать.



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